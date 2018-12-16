شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الإثنين معتدل على الوجه البحري.. والقاهرة 19 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود، اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

والرياح معتدلة أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون كالتالي:

القاهرة «14- 19»، الإسكندرية «12 – 19»، قنا «9 – 22»، الأقصر «10 –23»، أسوان «11– 23».