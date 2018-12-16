شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقف لتحية الجالية المصرية بعد وصوله مقر إقامته فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، لتحية الجالية المصرية فى العاصمة النمساوية فيينا، عقب وصوله مقر إقامته.

كان قد تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية فى النمسا، أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيينا، انتظارا لوصوله، رافعين الأعلام المصرية.