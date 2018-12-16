شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الـ1 ظهرا.. الرئيس السيسى يزور الكلية الحربية ويلتقى طلابها والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، زيارة الرئيس السيسى للكلية الحربية، وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الأحد، بزيارة الكلية الحربية، حيث التقى طلبة الكلية أثناء تأدية تدريباتهم الصباحية.





قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة فى محاور كثيرة، موضحا أن الوزارة تتعاون مع الصحة بخصوص المسح القومى لفيروس سى على طلاب المدارس إضافة إلى إطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس.





فى محاولة للتأثير على البيت الأبيض، واستمالة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتبنى مواقف مؤيدة لتنظيم الحمدين، تسعى إمارة قطر لضخ استثمارات نفطية فى الولايات المتحدة بقيمة 20 مليار دولار.





تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية فى النمسا، أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيينا، انتظارا لوصوله.





اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لكافة المراحل التعليمية بالمحافظة، حيث تبدأ الامتحانات يوم 27 ديسمبر وتستمر حتى 24 يناير المقبل.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .





اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بعض القرارات الوزارية والتى انتهت اللجنة القانونية بالوزارة من إصدار توصيات بشأنها والخاصة بمجازاة بعض الشركات السياحية المخالفة، انطلاقا من الدور الرقابى لوزارة السياحة على الشركات السياحية.





أعربت جُمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية بالأراضى الفلسطينية المحتلة والاقتحامات التى تقوم بها السلطات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، منوهة بالتداعيات المحتملة لهذا التصعيد على الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية وسائر الأراضى الفلسطينية المحتلة.





ضمن خطط التطوير التى تقوم بها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية فى كافة المجالات والمتضمنة البينية الأساسية (تطوير نظم الإشارات وتجديد وصيانة السكك والمزلقانات والمحطات) وكذا الوحدات المتحركة تقوم حاليا بتنفيذ خطة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب والتى تتضمن عمليات إعادة تأهيل عدد 90 عربة مكيفة اسباني بتكلفة حوالى 150 مليون جنيه بالإضافة إلى إعادة تأهيل 200 عربة عادية بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 250 مليون جنيه .





غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، حيث تأتى مشاركته فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.





بالتوازى مع توفير السكر المحلى تواصل شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تكرير السكر الخام المستورد من البرازيل وتحويله إلى سكر أبيض لطرحه فى الأسواق بجانب تعزيز المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، ولضمان عدم حودث أى أزمات فى نقص السلعة مثلما حدث منذ ما يقرب من عامين وارتفع سعر الكيلو وقتها إلى 15 و18 جنيها، نتيجة نقص الكميات المعروضة وقتها فى الأسواق.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السكر التابعة للوزارة بالاستعداد لموسم إنتاج السكر المحلى من القصب والبنجر من خلال المصانع، على أن يتم تجهيز كافة خطوط الإنتاج وعمل الصيانة اللازمة لاستقبال موسم إنتاج السكر المحلى، وكذلك الاستمرار فى تأمين المخزون الاستراتيجى للسلع الاستراتيجية طوال الوقت.



