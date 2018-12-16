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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزراء إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو أمام مكتبه فى القدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"الإسرائيلية، أن وزراء من الحكومة الإسرائيلية شاركوا اليوم الأحد، متظاهرين إسرائيليين تظاهروا أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس، اعتراضا على سياسة الحكومة الإسرائيلية فى الضفة الغربية التى أدت إلى زيادة العمليات ضد الإسرائيليين.
ايليت شاكيد
وقالت الصحيفة، إن وزراء بالحكومة الإسرائيلية شاركوا المتظاهرين فى مقدمتهم وزير التعليم نفتالى بنيت رئيس حزب البيت اليهودى، ووزيرة العدل إيليت شاكيد من نفس الحزب، ووزير الزراعة أورى ارائيل، بالإضافة إلى أعضاء بالكنيست الإسرائيلى.
متظاهرون اسرائيليون
كما شارك رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد الذى يمثل أحد أحزاب المعارضة فى إسرائيل فى المظاهرات التى دعت نتنياهو إلى تقديم استقالته مالم يتمكن من وقف العمليات الفلسطينية فى الضفة الغربية .
متظاهرون
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