شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق بالقاهرة الجديدة من 8 مساء غد حتى 12 ظهر الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، بأنه سيتم قطع المياه عن مناطق، التجمع الخامس(الحي الأول- الحي الثاني- الحي الثالث- الحي الرابع- الحي الخامس- حي الشويفات- حي الدبلوماسيين- قطاع 1،2- مركز المدينة- جنوب الأكاديمية)، والتجمع الأول(الياسمين-7،8- البنفسج 11، 12 البنفسج عمارات- الرحاب1)، والتجمع الثالث(محلية3- محلية4- ضعف في باقي المحليات ومستقبل 1 ، 2).
وأضاف النجار، أن قطع المياه سيبدأ من الساعة الثامنة مساء غدٍ الإثنين الموافق 17- 12- 2018 وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 18- 12- 2018، وذلك نظراً لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لرافع المياه(4) ، وكذلك خط المياه قطر 1200مم من الخرسانة المسلحة الخارج من الرافع
ونوه رئيس الجهاز إلى أنه على المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المشار إليها.
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