شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم نقل ثقيل مع ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفين ومصابين بطريق القاهرة/ أسيوط الغربي بعد كوبري الطريق الإقليمي بنحو 5 كيلو مترات في اتجاه القاهرة.

وقع الحادث بين السيارة رقم 16890 سوهاج نقل المقطورة رقم 1068 سوهاج- فر قائدها هاربا تاركا السيارة- والسيارة رقم 3286 و ع ح أجرة ميكروباص قيادة "خالد علي.م" (47 سنة-سائق) ومقيم بمركز بني سويف "متوفي".

أسفر الحادث عن مصرع كلا من "رمضان حسن.ع" (58 سنة-عامل)، و"حورية محمد نادي" (55سنة-ربة منزل)، ومقيمة بقرية نعيم ببني سويف، و"أميرة عويس.ج" (25 سنة-ربة منزل) ومقيم بمركز ببا بمحافظة بني سويف، وابنها "طفل يبلغ من العمر 6 أشهر غير معلوم إسمه"، و"عصام حسين سيد" (37 سنة-عامل)، ومقيم بمركز ناصر بمحافظة بني سويف.

وأصيب في الحادث كلا من " محمد مصطفى.ع" (20 سنة) ومقيم بمركز ببا ببني سويف، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، و"خالد حسن.س" (42 سنة)، ومقيم بمركز ناصر ببني سويف، مصاب بجروح متهتكة بالرأس وكسر بالساعد الأيسر، و"عبدالجواد محمود.ع" (59 سنة)، ومقيم بمركز ناصر ببني سويف، مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

كما أصيب في الحادث، كلا من "محمد هاشم حسن" (32 سنة)، ومقيم بمركز ببا ببني سويف، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، و"جميل وهيب شاكر" (55 سنة)، ومقيم بمركز ناصر ببني سويف، مصاب بجروح بالرأس، وابنه "سامح" (20 سنة) مصاب بجروح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم عمال بشركة أورسكوا بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين أن سبب الحادث هو التوقف الخاطئ للسيارة الأولى على يسار الطريق مما أدى لإصطدام السيارة الثانية بها من الخلف أثناء تخطي قائدها إحدى السيارات، وتم نقل المتوفين لمستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف، والمصابين لمستشفى الهرم بالجيزة، والتحفظ على السيارتين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 24715 لسنة 2018م جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.