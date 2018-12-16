شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تطبيق تجربة الكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة على طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الهدف من المبادرة هو منع الأنيميا لدى الأطفال فى المدارس وأن يعيش الطلاب حياة صحية مختلفة، موضحا أنه فى ضوء النتائج سيتم إعادة تنظيم الوجبة المدرسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأمراض مثل السمنة والتقزم لها علاقة بالاقتصاد لأنها تكلف الدولة، لافتة إلى أنه سيتم توعية الطلاب فى المناهج فى إطار بناء مناهج جديدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم البدء اليوم وحتى 20 ديسمبر تطبيق تجربة استطلاعية بواقع 81 مدرسة للكشف عن أمراض السمنة والتقزم والانيميا وتم عمل اجتماع مع قيادات الوزارة والمديريات للتنسيق، موضحا أنها تشمل 500 طالب فى كل إدارة باجمالى 1500 طالب فى كل مديرية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن الكشف يشمل الطول بالنسبة للطالب وأى إصابة يتم فيها إحالة الطالب للمستشفى لعلاج.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بالنسبة لبنك المعرفة سيخدم الأطباء الممارسين وسيكون منصة لتدريبهم، لافتا إلى أنه سيكون منصة لتدريب الأطباء خلال ممارسة عملهم، مؤكدا أن 240 ألفا دخلو أمس على بنك المعرفة فى ثوانى بسيطة، موضحا أن هناك إقبال كبير من الأفراد على بنك المعرفة وهذا شئ يسعدنا للغاية.