شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استهداف 3 ملايين طالب فى حملة الكشف عن الأمراض غير السارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة فى محاور كثيرة، موضحا أن الوزارة تتعاون مع الصحة بخصوص المسح القومى لفيروس سى على طلاب المدارس إضافة إلى إطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس.

من جانبها، وجهت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الشكر للتربية والتعليم لما تبذله الوزارة من جهد لإصلاح منظومة التعليم، لافتة إلى أن هناك تعاون مع الوزارة والأزهر للكشف على الأمراض غير السارية ومستهدف 3 مليون طالب وتشمل 3 مراحل وينتهون مع نهاية العام الدراسى مستهدف مليون و120 ألف طالب فى المرحلة الأولى فى 9 محافظات.

وأضافت خلال إطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المدارس، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه توفير الجرعات للطلاب المصابين بالفيرس، وأول طالب من الفيوم وهى أعلى محافظة يليها أسيوط والبحيرة واقلها شمال سيناء.

وأوضحت هالة زايد، أنه تزامن مع الكشف عن فيروس سيتم عمل مسح لأطفال المدارس فى المرحلة الابتدائية بواقع 500 طالب فى كل إدارة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، حيث تم توفير علاج نقص الحديد والتجهيزات الطبية التى تحدد نسبة الأنيميا والحديد والمسح بدأ اليوم، ويضمن إرشادات صحية للطلاب.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن بنك المعرفة أفاد شباب الأطباء للاستفادة من المادة الموجودة عليه قائلة : كنت أتمنى أدرس البرامج التدريبية عليه مع إتاحة خدمة الواى فاى للأطباء فى العيادات ، مؤكدة سوف يحسن الخدمة الطبية من خلال البرامج الصحية