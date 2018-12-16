شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام النمساوى يبرز زيارة الرئيس السيسى إلى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وسائل الإعلام النمساوية الزيارة الهامة التى يبدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد إلى العاصمة فيينا والتى تعد أول زيارة لرئيس مصرى إلى النمسا منذ 11 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية "إيه بى إيه" أن الرئيس السيسى حرص على تلبية دعوة نظيره النمساوى إلكسندر فان دير بيلين لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى دعم العلاقات بين البلدين إلى جانب المشاركة فى أعمال المنتدى الأوروبى الأفريقى عالى المستوى.

وسلطت الوكالة الضوء على محادثات آخرى ستجمع الرئيس السيسى مع كل من المستشار النمساوى سباستيان كورتس ورئيس البرلمان فولفانج سابوتكا، مشيرة إلى أهمية الشق الاقتصادى فى الزيارة والذى يتمثل فى المباحثات بين رجال الأعمال فى البلدين من أجل تنشيط التعاون التجارى والاستثمارى المشترك.

وأوضحت صحيفة "دى بريسه" أن النمسا تختتم رئاستها للاتحاد الأوروبى بعقد المنتدى الأفريقى الأوروبى الذى يجمع عددا من زعماء أفريقيا والاتحاد الأوروبى.

وأضافت الصحيفة أن قضية الهجرة احتلت الصدارة فى اهتمامات النمسا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبى وأن المنتدى الأفريقى الأوروبى سيعزز علاقات التعاون بين القارتين خاصة فى مجال التكنولوجيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد غادر القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، حيث تأتى مشاركته فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.