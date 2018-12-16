شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تغازل واشنطن بـ20 مليار دولار استثمارات نفطية للتأثير على البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة للتأثير على البيت الأبيض، واستمالة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتبنى مواقف مؤيدة لتنظيم الحمدين، تسعى إمارة قطر لضخ استثمارات نفطية فى الولايات المتحدة بقيمة 20 مليار دولار.

وقال سعد الكعبى الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول فى تصريحات نشرتها وكالة رويترز إن الشركة تعتزم استثمار 20 مليار دولار على الأقل فى الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة القادمة بعد انسحابها من منظمة أوبك، والذى يجنب الدوحة مخاطر قانونية محتملة هناك.

وأضاف سعد الكعبي اليوم الأحد أن الشركة تسعى لإعلان أسماء الشركاء الأجانب فى وحدات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تبنيها بحلول منتصف العام القادم.

لكنه أضاف أن قطر للبترول قد تنفذ المشروع منفردة دون مشاركة شركات نفط عالمية إذا لم تتلق عروضا جيدة.