شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بالنمسا تستعد لاستقبال السيسي بالأغانى الوطنية والأعلام والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية فى النمسا، أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيينا، انتظارا لوصوله.



ورفع المصريون الأعلام المصرية، وصور الرئيس السيسي، كما تفاعلوا مع الأغاني الوطنية، في مشهد لفت انتباه المارة والمقيمون بالفندق ، الذين قاموا من جانبهم بالتفاعل مع المصريين والتقاط الصور التذكارية معهم.

وتوجه الرئيس عبد السيسي صباح اليوم الأحد إلى العاصمة النمساوية فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهما، حيث تأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامي الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.