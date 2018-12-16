شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول ملتقى الطلاب الوافدين بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا قدمته د. كاميليا صبحي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول ترتيبات انطلاق فعاليات ملتقى الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بالتعاون بين الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والجامعات المصرية.

أشار التقرير إلى عقد اجتماع تحضيرى ضم كلا من د.رشا كمال القائم بأعمال الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، و د. حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين بجامعة المنصورة و أ.سحر العراقي مدير إدارة الوافدين بجامعة المنصورة وعاطف عبد الخالق مدير عام إدارة أنشطة الطلاب الوافدين وعزيز شاكر مدير إدارة أندية الطلاب الوافدين للتنسيق والتعاون للتحضير لفاعليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين المقرر عقده في جامعة المنصورة خلال الفترة من 26 الى 29 يناير 2019 والذى يشارك فيه أكثر من 13 جامعة مصرية؛ للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، هذا وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء علي أن تتولي جامعة كفر الشيخ تنظيم واستضافة الملتقي الثانى للطلاب الوافدين.

يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين؛ لتعميق العلاقات والتعاون بين الإدارة المركزية والجامعات المصرية لخدمة الطلاب الوافدين بجميع الجامعات المصرية، وتقديم خدمات متنوعة للطلاب الوافدين، وربطهم بالمجتمع المصري وزيادة تفاعلهم مع بعضهم البعض، وكذلك مع الطلاب المصريين لتقليل الشعور باغتراب لديهم.