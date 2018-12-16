شكرا لقرائتكم خبر عن "المحاور الصغير".. برنامج على يوتيوب لوزير الرى مع أطفال المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت وزارة الموارد المائية والرى، متمثلة فى الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى برنامج بعنوان" المحاور الصغير" على الصفحة الرسمية للوزارة "فيس بوك" و قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة، وتعتمد فكرته بشكل أساسى على تنمية وعى الأطفال بمشكلة المياه فى مصر بشكل مباشر وذلك عن طريق لقاء يجمع بين مجموعة من الأطفال والمسئول الأول فى الدولة عن إدارة الموارد المائية .

و التقى عبد العاطى فى أول حلقة من برنامج " المحاور الصغير"، مع مجموعة من الأطفال من مدرسة القومية الابتدائية - منطقة الوراق - بمقر وزارة الموارد المائية والرى، حيث تناول اللقاء العديد من الأسئلة والنقاشات حول مشكلة المياه فى مصر والتحديات التى تواجه قطاع المياه وجمهور المتعاملين مع الوزارة فى الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلوث، وكيف تواجه مصر مشكلة سد النهضة، والدور المطلوب من الأطفال فى الوقت الراهن والمستقبل؟، وقد جاءت إجاباته على الأسئلة بلغة بسيطة ومفهومة للأطفال، كما اتسم اللقاء بروح المرح والدعابة والتفاعل بين الأطفال الوزير.

و أشار عبد العاطى، إلى أهمية الاتصال المباشر بين أفراد المجتمع وخاصة الأطفال مع مسئولى الدولة المنوط بهم إدارة شئون البلاد لتوضيح الرسالة التوعوية بشكل واضح ومثمر.

الجدير بالذكر أنه سيتم خلال الفترة القادمة انتاج العديد من حلقات برنامج المحاور الصغير بفئات عمرية مختلفة ومسئولين فى مختلف تخصصات الوزارة، وذلك فى ضوء تبنى وزارة الموارد المائية والرى استراتيجية اعلامية طموحة، يأتى ضمن أهم محاورها تنمية الوعى بأهمية الحفاظ على المياه بالإضافة إلى تغيير ثقافة المجتمع من مفهوم الوفرة إلى مفهوم الندرة المائية، وتوعية الأطفال الذين يمثلون ركيزة المجتمع وآمل المستقبل.