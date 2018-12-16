شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الرى: مصر حريصة على تقديم الدعم الفنى بقطاع المياه إقليميا وعربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الرى نائبا عن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم، الأحد، 3 دورات متخصصة فى مجال مهارات القيادة والإدارة والطرق الجيوفيزيقية لاستكشاف المياه الجوفية ونظم إدارة المعلومات الجغرافية، وذلك لعدد من الأشقاء العاملين بوزارة المياه والبيئة بدولة اليمن، بحضور الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمى وجمال جبارى السفير المفوض بسفارة اليمن بالقاهرة، وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، وممثل وزارة التخطيط اليمنية، بمقر قطاع التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة.

أكد عبد العظيم، حرص مصر الشديد على تقديم الدعم الفنى والخبرات للأشقاء بالدول العربية، بل ويمتد ذلك إقليميا ليشمل دول إفريقيا، وبلدان الشرق الأوسط فى مجال التدريب الأقليمى الذى يتميز به قطاع التدريب الأقليمى التابع للوزارة والذى يندرج تحت مظلة اليونسكو كأحد المؤسسات التدريبية الأقليمية فى مجال التدريب.

كما أكد وكيل وزارة الرى على أهمية بناء القدرات للعاملين فى مجال المياه بالمنطقة العربية التى تواجه معظم بلدانها تحديات مائية كبيرة متمثلة فى الندرة المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتى تتطلب تكاتف جميع الدول العربية للتصدى لتلك التحديات، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال منظومة قوية من الموارد البشرية التى تستطيع إدارة هذا المورد إدارة حكيمة برؤية واحدة مشتركة تعبر بالجميع أزمات وتحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية وتحقق استدامة هذا المورد النفيس.

من جانبه أشاد جمال جبارى الوزير المفوض بسفارة اليمن بالقاهرة بالدور المصرى فى المنطقة العربية لتعزيز القدرات فى مجال إدارة المياه وان اختيار دولة اليمن لتنفيذ تلك البرامج التدريبية فى مصر هو دليل على ريادة مصر ووزارة الموارد المائية والرى فى مجال إدارة الموارد المائية وانه على يقين من نقل الخبرات التى سيكتسبها المتدربين إلى زملائهم فى وزارة المياه والبيئة بما يعظم فرص تنمية وإدارة المياه فى اليمن.

من جانبه قال الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى أن قطاع التدريب استطاع أن يدرج اسمه ضمن المؤسسات العاملة فى مجال التدريب الإقليمى تحت مظلة اليونسكو نظرا لما يتمتع به من قدرات تدريبية عالية متخصصة فى مجال الموارد المائية والرى وبناء القدرات البشرية الفنية والإدارية العاملة فى هذا المجال.

وأشار عنتر إلى البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للأشقاء بالدول الإفريقية والعربية ودول آسيوية والتى تتضمن على سبيل المثال لا الحصر مجالات الرى والإدارة الحقلية والبيئة والتغيرات المناخية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وبرامج التدريب على القيادة والإدارة وكافة البرامج التى تنمى قدرات العاملين فى مجال إدارة المياه لضمان استدامتها.

وأضاف عنتر أن التدريب يعد أحد الأنشطة الرئيسية ضمن محور تهيئة البيئة الملائمة باستراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية فى مصر حتى عام 2050.

وفى ختام الافتتاح رحب الدكتور رجب عبد العظيم بالأشقاء من دولة اليمن وتمنى لهم دورات تدريبية ناجحة وإقامة سعيدة ببلدهم الثانى مصر خلال فترة تنفيذ تلك الدورات.