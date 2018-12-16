شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: الرضاعة الصناعية ضمن أسباب السمنة وحملات توعية للأسر والمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة الكشف عن فيرس سى تشمل جميل الطلاب فى الأحياء والمدن وأيضا طلاب المدارس الدولية، والمدارس الفنية وخلافه.

وأوضحت وزيرة الصحة، إنه سيتم إتاحة المواد الاسترشادية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاتاحتها للطلاب بشكل عام بالشكل المناسب.

وأكدت أن المسح سيكون عشوائيا لقياس السمنة ومعرفة النتائج لتغيير محتوى الوجبة المدرسية والتوعية لأن كثير من أولادنا لديهم مشكلة فى السمنة، وسبب كبير جدا من أسباب السمنة هى الرضاعة الصناعية لأن الطفل يكون لدية قابلية أكثر.

ولفتت وزيرة الصحة بعد قياس السمنة وأسبابها سيكون هناك وجبات مختلفة حسب نتائج السمنة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة هى الصحة والتعليم ومن ثم سيكون هناك توعية للأسر والمجتمع وسوف ندعوا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى يوم الطبيب.

وأشارت إلى أن التأمين الصحى يغطى الطفل من سن يوم وأى طالب سوف يواجه مشكلة صحية سوف يعالج على نفقة التأمين الصحى.

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، إن الكشف عن أمراض السمنة والتقزم والانيميا عبارة عن مسح للطلاب يتم من خلالها الكشف عن صحة أولادنا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعمل على تفعيل الأنشطة ودعمها من خلال وزارات الآثار والسياحة بحيث يتم تخصيص يوم مثلا للطلاب لزيارة موقع أثرى، موضحا أن التعليم الحقيقى هو النشاط.