شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير القوى العاملة: معايير السلامة والصحة المهنية ليست رفاهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، أن مراعاة السلامة والصحة المهنية لبيبة العمل لم تعد رفاهية، وإنما باتت لزاما على الجميع عمال وأصحاب أعمال .

وقال أيمن فى كلمته بالإنابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال فاعليات المؤتمر العلمى الأول تحت شعار "لنبنى سلامتنا معا"، إن التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، شهدت تطور كبير لكى تتلائم مع معايير العمل الدولية والعربية بما فيها الاتفاقيات الدولية والتوصيات التى يقرها مؤتمرى العمل الدولى والعربى سنويا، والتى تنخذها وسيلة لبلوغ هدف تحقيق التوافق بين تشريعاتنا الوطنية وطبقا للمعايير الدولية.

وطالب بتفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات ومؤسسات المجتمع المدنى وأصحاب العمل للمساهمة فى رفع مستوى الوعى القومى بثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ونشرها على المستوى القومى لمواكبة التكور التكنولوجى فى العمليات الصناعية والمواد المستخدمة، متمنيا أن يحقق فعاليات هذا المؤتمر منه من أجل النهوض بالاقتصاد الوطنى ودفع عجلة التنمية قائلا "لنبنى سلامتنا معا.. السلامة العالمية بأيدى مصرية".

واختتم كلمته قائلا "شعار المؤتمر لابد أن يترجم لتصبح السلامة العالمية بأيدى مصرية، ونسعى لتطوير بلادنا بايدينا، لما تساهم فيه السلامة والصحة المهنية فى زيادة الإنتاجية، مؤكدا إننا كلنا شركاء فى المسؤلية وخفض نسبة المخاطر وتحقيق شروط العمل من أجل تعزيز فرص الحصول على عمل لائق ووضع سياسات لحماية العمال من المخاطر للحد من إصابات العمل .



مؤتمر لنبنى سلامتنا معاً



مؤتمر لنبنى سلامتنا معاً



مؤتمر لنبنى سلامتنا معاً



مؤتمر لنبنى سلامتنا معاً



مؤتمر لنبنى سلامتنا معاً



مؤتمر لنبنى سلامتنا معاً



مؤتمر لنبنى سلامتنا معاً