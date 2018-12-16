شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل أمين جامعة الدول العربية: مزيد من التنسيق للاستخدام السلمى للطاقة الذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير خالد الهباس ممثل الأمين العام بجامعة الدول العربية، أن القادة العرب يحرصون على اهمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه تم تعزيز التعاون العربى فى هذا المجال، وتم إصدار التشريعات لتنمية ذلك.

وأضاف الهباس، خلال كلمته بالمؤتمر ال14 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بحضور وزراء الكهرباء والبيئة والزراعة، أنه على جميع الدول العربية العمل على تنمية ذلك، وبادرت بعض الدول العربية بالعمل على الاستخدام السلمى للطاقة الذرية، مع التأكيد على عدم استخدام هذه التكنولوجيا فى الأسلحة

وتابع: انضمت كافة الدول العربية الى معاهدة منع استخدام الاسلحة النووية وعلى الدول العربية عدم التخلف عن اللحاق بالتطور التكنولجى والعمل على مزيد من التنسيق للحصول على تكنولوجيا للاستخدام السلمى للطاقة الذرية والعمل على افادة الشعوب.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر عقد عدد من الجلسات، تتضمن عدة محاور حول مجالات البحث والتطبيق السلمي للطاقة النووية، والعديد من مجالات العلوم النووية الأساسية.