"وسيلة جديدة لأول مرة بالمجان".. تفاصيل حملة تنظيم الأسرة بـ 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، تفاصيل الحملة التي أطلقتها الوزارة لتنظيم الأسرة بـ 6 محافظات، اليوم الأحد.

وقالت "السنباطي" في تصريحات لمصراوي، إن الحملة تتواجد في محافظات: الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا، من اليوم وحتى يوم 26 ديسمبر الجاري.

وأضافت: "هذه عودة نشطة لحملات تنظيم الأسرة مرة أخرى، ونبدأ فيها بطريقة موجهة للمناطق الملتهبة والتي تشهد أعلى معدلات إنجاب وأقل معدلات استخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وسنقدم فيها خدمات تنظيم الأسرة بالمجان تمامًا سواء في الأماكن الثابتة أو الأماكن المتحركة، مع وجود ندوات للتعريف بمفهوم تنظيم الأسرة".

وأوضحت أن القطاع وجد خلطًا في مفهوم تنظيم الأسرة لدى المواطنين، واصفة ذلك بـ"الشعور بالرِدّة"، واستشعروا ذلك من خلال اللقاءات مع الجماهير، وبالتالي تعود الوزارة من جديد لترسيخ مفهوم تنظيم الأسرة وفوائده على صحة الأمهات والأطفال.

وأشارت "السنباطي" إلى صرف وسائل تنظيم الأسرة كلها بالمجان في الحملة، خاصة الوسائل طويلة المفعول، وأهمها كبسولات (الإمبلانون) والتي تؤخذ تحت الجلد في الذراع وتستمر 3 سنوات، مضيفة: "منها نوع جديد نزلناه السنة اللي فاتت، وداخلين بيه الحملة مجانًا للمرة الأولى، بجميع الوحدات".

وقالت: "هذه هيّ المرة الأولى التي نطرح فيها هذا النوع بالمجان في الوحدات الصحية، وفي السابق كان بسعر رمزي لأن الوزارة تدعمه بأكثر من 95%، ولكن بما أننا في الأماكن الأكثر احتياجًا فنقدمه مجانًا، ويأتي استكمالًا لصرف الوسائل بالمجان في القرى الأكثر فقرًا".

ولفتت رئيس قطاع تنظيم الأسرة إلى أن الحملة تشمل خدمات التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة ومردوده، والحديث عن خطورة الزواج المبكر والتسرب من التعليم، والرد على الشائعات والأسئلة الطبية الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة.

وعن كيفية معرفة أماكن تواجد هذه الحملات، لفتت "السنباطي" إلى عمل الرائدات الريفيات على مدار الأسبوعين الماضيين للتوعية بالحملة وأهمية مشاركة السيدات فيها، وكذلك طرح المعلومات عنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "هناك الخط الساخن لقطاع تنظيم الأسرة (08008880800)، لمعرفة أماكن تمركز الحملة في المحافظات"، موضحة أن الحملة تنتشر في الوحدات الصحية والمستشفيات والعيادات المتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومراكز الإحالة بالمحافظات.

كما يشارك في الحملة فرق عمل من التمريض مدربة على تقديم خدمات ومشورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جانب خدمات متابعة الحمل والسونار وكشف الباطنة والأطفال، وذلك من خلال العيادات المتنقلة.​