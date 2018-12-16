السيسي يحث طلاب الكلية الحربية الجدد على الانضباط: "نحتاج لكثير من التضحيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- احمد مسعد:
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلاب الكلية الحربية الجدد بدخولهم الكلية التي تعد "مصنعًا للرجال"، لافتا إلى أن "الهدف من تواجدهم هو رفع القياسات البدنية والنفسية خلال الفترة الحالية".
وقال السيسي، خلال لقائة بطلاب الكلية الحربية، إن الحياة العسكرية مختلفة وتحتاج إلى الانضباط، مشيرا إلى أنها "فترة تحمل للحياة الصعبة التي تحتاج إلى الكثير للتضحيات وإنكار الذات.
وأكد الرئيس على حرصه للحضور أول يوم تدريب لحث الطلاب على مزيد من الاهتمام بالتدريب والألتزام.
وكان قد زار الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الأحد، بزيارة الكلية الحربية، حيث التقى طلبة الكلية أثناء تأدية تدريباتهم الصباحية.
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