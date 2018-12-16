"وقعت وهي بتنشر الغسيل".. النيابة تصرح بدفن ربة منزل سقطت من الطابق الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة 15 مايو الجزئية، اليوم الأحد، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها.

واستمعت النيابة لأقوال أهلية المتوفية، الذين قالوا إنها كانت تقف في "بلكونة" المنزل لنشر الغسيل واختل توازنها وسقطت.

كان قسم شرطة 15 مايو، تلقى بلاغًا من المستشفى العام بحلوان يفيد وصول جثة سيدة سقطت من شرفة منزلها.

وبينت المعاينة أن المتوفية ربة منزل في العقد الثالث من العمر، وسقطت أثناء "نشر الغسيل" بسبب انخفاض مستوى حائط شرفة منزلها، وطلبت النيابة التحريات حول الحادث.