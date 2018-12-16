شرطة التموين تضبط 110 قضايا متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية من ضبط 110 قضايا تموينية، جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها شرطة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وشملت أبرز هذه المخالفات ضبط المدير المسئول عن مطحن متعاقد مع وزارة التموين على إنتاج الدقيق البلدي كائن بدائرة قسم شرطة عتاقة - بالسويس، لقيامه بالتلاعب فى أرصدة الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم من قبل الدولة، وتجميعه كميات كبيرة قدرها 307 أطنان و350 كجم من خلال إنقاص أوزان الشكائر بمقدار (200 جرام) في وزن الشيكارة عند التعبئة، حيث تبين وجود كمية قدرها 47 طنا و500 كجم أقماح، قام بتجميعها دون وجه حق وعدم إثباتها بالدفاتر، وفقاً لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى شئون المطاحن بوزارة التموين تمهيداً لطحنها وتعبئتها في عبوات ناقصة الوزن وتوزيعها على المخابز البلدية، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما شملت النتائج ضبط مالك مجزر دواجن غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة وبحوزته كمية قدرها 1,250 طن من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مديرية الطب البيطرى، وإعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مجازر أخرى تعمل في ذات المجال، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمثلت نتائج حملة شرطة التموين في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية، وبحوزته كمية قدرها 8000 عبوة زبادي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ..تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط المدير المسئول عن محطة وقود غير مرخصة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.. لحيازته وتجميعه واستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة قدرها (79,460 ألف لتر لنزين) تمهيداً لبيعها، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري مواصلة باقي الحملات.