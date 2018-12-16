شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطلق أحدث خدماتها الإلكترونية «Flight Pass» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة مصر للطيران أحدث الخدمات وهي «Flight Pass» وذلك بالتعاون مع شركة Optiontown، إحدى كبرى الشركات المقدمة لأفضل خيارات وخدمات السفر، حيث توفر هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة العديد من المزايا وتختصر الوقت والجهد بشكل يلبي حاجات المسافرين أثناء الرحلات الجوية وفي المطارات.

وقال الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران «أن الشركة تعمل جاهدة على توفير كل ما هو جديد لتيسير خدمات السفر على عملائها وتوفير الوقت والجهد» إن كل ما نطمح إليه هو أن يستمتع المسافر على متن طائراتنا بتجربة سفر مميزة ويقضي عدد من ساعات السفر مليئة بالمزايا والخدمات التي تجعله يرغب في السفر على متن أسطول شركتنا الوطنية.

«فلم تقتصر هذه الخدمات على ما نقدمه أثناء ساعات الطيران فحسب، بل تمكنا مؤخرنا من خلال أحدث تعاون لنا مع شركة Optiontown أن نتوسع في خدماتنا بطريقة أكثر تطوراً في خدمات شراء التذاكر من خلال خدمة Flight Pass حيث يستمتع العملاء بعروض مميزة وفريدة على أسعار تذاكر السفر التي تقدمها الشركة من خلال Flight Pass».

هذا ويمكن للمسافر من خلال Flight Pass شراء تذاكر طيران مقدماً- بحد أدني لا يقل عن 4 تذاكر، وحد أقصى لا يزيد عن 50 تذكرة، على أن يقوم بتحديد واستكمال باقي بيانات التذاكر فيما بعد أو عند الحاجة للسفر، علمًا بأن هذه الخدمة متوفرة فقط على حجز ذهاباً وإياباً لكل Flight Pass، وليس مطبقاً على رحلات الاتجاه الواحد، كما أن اختيار صلاحية استخدام كل تذكرة بين شهر إلى سنة كاملة كحد أقصى، بحسب رغبة المسافر واحتياجاته.

وتتميز هذه الخدمة بالمرونة فيما يتعلق بآلـية دفع أو سداد قيمة تذاكـر السفر المشــــتراة من خـــــلالFlight Pass، حيث يمكن للمسافر أن يدفع قيمة كاملة مرة واحدة، أو على دفعات سهلة ومتفرقة، لاستخدامها لاحقاً على الوجهات التي كان قد حددها المسافر وقت شرائه لهذه الباقه وبنفس السعر المنخفض والثابت الذي اشترى به رحلاته في المرة الأولى دون التأثر بأي عوامل إقتصادية تطرأ عند استخدامه لهذه التذاكر.

وأضاف الطيار أشرف الخولي، رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أنه من خلال الشراكة بين كل من مصر للطيران وشركة Optiontown يمكن للعملاء على الدرجة السياحية للاستفادة من خيار ترقية الدرجة السفر (UTO) Upgrade Travel Option وذلك من خلال ترقيه درجة السفر من الاقتصادية إلى درجة رجال الأعمال بتخفيض يصل إلى 50% من قيمة الترقية المتعارف عليها.

وأكد «الخولي» أن هذه الخدمة تمثل منتجاً جديداً ضمن سلسلة منتجات سفر متعددة أصبحت متاحة اليوم لعملاء الشركة، وهي جميعها توفر لهم مرونة عالية وخيارات متنوعة بأسعار تشجيعية أعادت مصرللطيران معها تعريف تجربة سفر جديدة وفريدة التي أصبحت متاحة بتكاليف أقل واختيارات واسعة تلائم رغبات وحاجات مختلف فئات المسافرين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Optiontown ومؤسسها ساشين جويل: «أن Flight Pass هي أكثر خدمة حجز وشراء تذاكر تطوراً وفائدة للمسافرين الراغبين باستثمار الأسعار الرخيصة الذي يتحها هذا المنتج الجديد في توفير المال والراحة وكذلك توفير أوقات المسافرين بتجنب البحث المتكرر عن عروض سفر وأسعار أقل عند كل رحلة وهو أيضاً ما يعزز ويزيد من ولاء العملاء لمصر للطيران».

وتتوفر خدمة Flight Pass على الموقع الالكتروني www.egyptair.com وعبر تطبيق الشركة على الهواتف الذكية، وهي خدمة سهلة الاستخدام وتتيح لمن يشتري أي باقة من التذاكر أن يختار توزيعها على أفراد عائلته أو أصدقائه، كما تعطي المسافر حرية حجز المقاعد على الرحلة التي يريدها خلال فترة زمنية تتراوح بين ستة أشهر قبل موعد الرحلة وحتى قبل أربع ساعات من موعد الإقلاع في حال توفر المقاعد على الرحلة المختارة.