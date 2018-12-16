شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تكليف منسق قومي مع «الفاو» لإعداد خطة الطوارئ لتحقيق الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سامي رضا صابر صبري، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية للعمل كمنسق قومي مع فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» في إعداد خطة التأهب والطوارئ لتحقيق الأمن الغذائي في مصر. جاء ذلك وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1724 لسنة 2018.

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