شكرا لقرائتكم خبر عن إمارتي الجنسية مصري الهوي.. يروج للسياحة بالتجول في شوارعها (صور وفيديو ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعم السياحة المصرية لم يقتصرعلي شعبها فقط أو فنانيها بل قام بعض المواطنين العرب دعهما. ولعل من أبرزهم المدون الإمارتي «إبراهيم بهزاد»حيث دشن هاشتاج #سأدعم_سياحة_مصر.

وقام بنشر عدد من الصور من شوارع الإسكندرية ولاقي عدد من المعجبين بهذا الدعم السياحي.

https://twitter.com/ibahzad

وأجرى بهزتجول في شوارع اسكندرية وقام بنشر فيديو وهو يتمشي على كوبري استانلي وقال فيه «أنا أتجول في شوارع مصر لا يسعني إلا أن أشكر الله تعالى وأحمده على حفظه لمصر وبأن وقاها من مخططات الخراب وأبعد عنها الشر

حفظ الله ارض الكنانة بيت العرب والمحروسة بإذن الله مصر أم الدنيا وأدام عليها الأمن والأمان والاستقرار والمزيد من التقدم والنجاح.

و أنا أتجول في شوارع لا يسعني إلا أن أشكر الله تعالى وأحمده على حفظه لمصر وبأن وقاها من مخططات الخراب وأبعد عنها الشر .حفظ الله ارض الكنانة بيت العرب والمحروسة بإذن الله مصر أم الدنيا وأدام عليها الأمن والأمان والاستقرار والمزيد من التقدم والنجاح .

ولم تكن هذه الزيارة الاولي له لمصر،اعتاد ان يقوم بزيارة شوارعها من فترة لأخري ،فقام بالتجول في منطقة وسط البلد وبجانبه المتحف المصري وكان تحت شعار «تحيا مصر»

كانت هذه المرة التانية له وقد فعل هاشتاج سأدعم السياحة في مصر .

وجاءت ردود أفعال مصريين وعرب سعداء بهذه الصور ومقاطع الفيديو ودعمه للسياحة المصرية .

علق «سالم المنصور» سعودي الجنسية «بصراحة يا ابراهيم انا جيت مصر كثير لكن من خلال عدستك اشوفها من جديد ويحق لنا ان نقول ابراهيم بهزاد بألف قناه تلفزيونية فعلا عدسة محب لمصر ينقلها بشكل جميل وختلف وجاذب لنا نزورها من جديد.



وعلقت «نهلة المنير» مصر محروسة من رب العالمين. مصر أم الدنيا وهتفضل كدا عشان ولادها جدعان وحمل جبال. شكرا أيها الإماراتي-المصري الطيب والمخلص. جعلتني أفخر ببلدي وجذوري. واعترف جعلتني أحب دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الطيب. ربي يعزكم ولاد زايد

وعلق «صلاح جلال»فاتك كتير لو مشفتش الأقصر في الشتا ..أهلا بيك في الأقصر

ولم يقتصر «بهزاد»بدعم السياحة المصرية فقط ،فقام بنشر فيديو للشيخ زايد زايد بن سلطان آل نهيان أكد فيه فضل مصر على العرب .

وقال الشيخ زايد في مقطع الفيديو، «مصر هي أم العالم العربى كله، وخاصة اللى في الخليج، وهذا فضل من مصر ورجالها، ومصر ما قصرت في شىء، ونحن إذا عملنا شىء لمصر ما يجازى»شقص«، أي جزء من مواقف مصر لمجتمعنا كله العربى»، واختتم الفيديو بمقولة «أوصيت أبنائى بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر وهذه هي وصيتى أكررها لهم أمامكم، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم»

وأضاف بهزاد ان «مصر»قلب الأمة العربية وام لكل الدول فبهزاد هو إمارتي الجنسية مصري الهوي