شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة والتعليم تطلقان مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا لدى طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل مؤتمر وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى الصحة والسكان، لإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، لدى طلاب المدارس على مستوى الجمهورية.

ويحضر المبادرة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من قيادات الوزارتين.