شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: عبور 47 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.5 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد، عبور 47 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة 1.8 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "cma cgm intoine de sant exudbery" التى ترفع علم فرنسا، بحمولة 226 ألف طن، قادمة من فرنسا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.7 مليون طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات "msc eloane" ترفع علم ليبريا بحمولة 199 ألف قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى البرتغال.