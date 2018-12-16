رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: التمويل الأجنبي ليس سُبة طالما لايضر الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عز الدين فرعل، رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، إن اجتماعات المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة تناقش بنسبة 90 % من أعمالها تبرعات الجمعيات الأهلية للمحافظة في مختلف المجالات.

وأضاف فرغل، خلال مؤتمر نظمه الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان "نحو قانون أفضل للجمعيات الأهلية"، اليوم الأحد، أن العمل الأهلي مهم للغاية في دعم دور الدولة نحو تحسين حياة المواطنين.

وتابع رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة: "التمويل الأجنبي ليس سبة، من بعد ثورة 25 يناير نتعرض لهجوم بسبب بالتمويل الأجنبي رغم أنه مهم جدا لعمل الجمعيات الأهلية مادام لا يضر الدولة المصرية ويهدف إلى دعم العمل الأهلي".

وأوضح أنه "حدثت مشكلة مع أعضاء مجلس النواب بسبب اعتراضه على قانون الجمعيات الأهلية وأرسل رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد له أن هذا القانون مشوه، الأمر الذي أدى إلى خلاف مع أعضاء مجلس النواب".