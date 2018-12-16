شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تعتمد قرارات جديدة لمعاقبة الشركات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بعض القرارات الوزارية والتي انتهت اللجنة القانونية بالوزارة من إصدار توصيات بشأنها، الخاصة بمجازاة بعض الشركات السياحية المخالفة، وذلك انطلاقا من الدور الرقابي لوزارة السياحة على الشركات السياحية.

وتدرجت القرارات الوزارية بالعقوبات تبعاً لجسامة المخالفة، ووفقاً للقانون والضوابط والقرارات الوزارية المنظمة، بدءا من إيقاف نشاط السياحة الدينية بالشركة جزئيا من شهر وحتى عام، مروراً بإلغاء أفرع بعض الشركات السياحية، ووصولاً إلى إلغاء ترخيص الشركة.

جاء ذلك بناء على تقارير لجان التفتيش الميدانية المشتركة، ومحاضر إثبات الحالة للجان الوزارة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، والشكاوى المقدمة من المواطنين.

ووجهت وزيرة السياحة، مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، بتكثيف المتابعة والرقابة على الشركات السياحية المنظمة لرحلات عمرة 1440هـــ، والتأكد من تنفيذ الشركات لبرامجها المعتمدة من الوزارة، وتوفير كل السبل لراحة ورعاية المعتمرين المصريين، بدءاً من سفر المعتمر وحتى عودته إلى أرض الوطن، وبذل المزيد من الجهد للعمل على إنجاح المواسم القادمة على غرار نجاح الموسم المنصرم 1439هـ.

وفي سياق منفصل، كشف مؤشر العمرة الذي تصدره السلطات في المملكة العربية السعودية، عن أن المعتمرين المصريين يأتي في الترتيب العاشر منذ بداية موسم العمرة.