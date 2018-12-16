شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: بدء قبول أوراق المستحقين للمعاشات من العاملين بالعراق قبل 1990 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة القوى العاملة، اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتى الخميس المقبل، في قبول الأوراق الثبوتية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل عام 1990 «قبل حرب الخليج» أو ورثتهم السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي.

وأفاد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريح له، أن هناك وفدًا عراقيًا يزور القاهرة حاليًا لهذا الغرض برئاسة علي جعفر محمد الحلو، مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي وفراس حسين على وعادل كريم عاكول بهيئة التقاعد الوطنية لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمصريين أو ورثتهم من السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي بعد أن تتم مراجعتها وفحصها وتدقيقها من جانب المسؤولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية العراقيتين.

من جانبه، قال الحلو: «إن هدف اللجنة الرئيسي يتمثل في تدقيق بيانات المصريين الذين لم تستكمل بياناتهم التقاعدية، لإعطاء الحقوق لمستحقيها».

وتقبل الأوراق بديوان عام وزارة القوى العاملة، 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر، خلال المدة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر فترة تواجد الوفد العراقي بالقاهرة.