شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للأنفاق تختبر أنظمة سحب الدخان قبل افتتاح محطة مترو هارون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال الاختبارات التشغيلية للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون – نادي الشمس) ونظرا لقيام الهيئة بأعمال اختبار أنظمة سحب الدخان فإن الهيئة تهيب بالمواطنين عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في مسار المرحلة وذلك طبقا للجدول الآتى:

الأحد 16 /12 /2018 الخامسة مساء........محطة هارون

الاثنين 17 /12 /2018 الخامسة مساء.......محطة ألف مسكن

الثلاثاء 18 /12 /2018 الخامسة مساء....... محطة نادي الشمس

جدير بالذكر أن اختبارات التشغيل للجزء الأول من المرحلة الرابعة (هارون – نادى الشمس) قد بدأت في 20 /10 /2018 يتم خلالها اختبار جميع الأنظمة المتعلقة بالمشروع بالإضافة إلى السكة والمسير والوحدات المتحركة.