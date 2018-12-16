شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ديسمبر.. بدء امتحانات نصف العام الدراسى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لكافة المراحل التعليمية بالمحافظة، حيث تبدأ الامتحانات يوم 27 ديسمبر وتستمر حتى 24 يناير المقبل.

وكلف المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتكثيف الاستعدادات على مستوى جميع الادارات التعليمية موجها بالاهتمام بنظافة المدارس والتأكد من كفاءة الديسكات وإزالة أي معوقات تواجه الطلاب، لافتاً إلى أنه تم مراعاة المناسبات الدينية للأخوة المسيحيين (عيد الميلاد المجيد) لتخفيف العبء على الطلاب الممتحنين.

وأضاف خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات الشهادة الإعدادية (عام – رياضى – مكفوفين – صم وضغاف السمع – مهنى) تبدأ من 17 وحتى 24 يناير والصف السادس الابتدائى يبدأ من 13 وحتى 16 يناير .

والصف الأول الثانوى العام يبدأ من 13 وحتى 24 يناير والصف الثانى الثانوى العام يبدأ من 27 ديسمبر حتى 10 يناير والصف الأول والثانى الثانوى الفنى يبدأ من 5 وحتى 24 يناير.

والصف الثانى والثالت الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد يومى 2 و 3 يناير والصف الرابع والخامس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد من 5 حتى 12 يناير والصف الرابع والخامس صم وضعاف السمع يومى 2 و 3 يناير والصف السادس والسابع الابتدائى صم من 5 وحتى 12 يناير والثامن للصم وضعاف السمع من 13 حتى 16 يناير .

أما الصف الأول والثانى الإعدادى عام وصم ومكفوفين والمهنى يبدأ من 9 وحتى 15 يناير .