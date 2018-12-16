شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أمطار بالسواحل الشمالية تمتد للوجه البحرى والصغرى بالعاصمة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة ، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين بالقاهرة العظمى 19 والصغرى 14 ، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 ، ومطروح العظمى 18 والصغرى 12 ، وسوهاج العظمى 21 والصغرى 08 ، وقنا العظمى 22 والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 23 والصغرى 11 .