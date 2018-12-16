شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صينية عالمية: نسعى لتوطين تكنولوجيا تصنيع القطار السريع بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دينج يونج، رئيس شركة سي ار 20 الصينية، إحدى الشركات العالمية فى صناعة السكك الحديدية، على استعدادهم للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى توطين التكنولوجيا المتطورة في تصنيع القطار السريع، والمونوريل على أرض مصر.

وأكد «يونج»، خلال لقائه بالفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اليوم، في تصريحات صحفية منذ قليل، أن اللقاء بالمثمر والبناء.

وأعرب رئيس الشركة الصينية عن تطلعه لتصبح توطين صناعتى القطار السريع والمونوريل بمصر رمزا للعلاقة القوية والقديمة التى تجمع شعبي البلدين الصديقين.

ويأتى ذلك في الوقت الذي تعقد الهيئة العربية للتصنيع مباحثات مع عدد من الشركات العالمية تمهيدا لتوطين تلك الصناعات المتطورة على أرض مصر.

وأكد «يونج»، خلال لقائه بـ«التراس»، أن شركته تصنف على كونها من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال السكك الحديدية.