شكرا لقرائتكم خبر عن مجتمع "يفكر ويبتكر".. تعرف على بنك المعرفة المصرى × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بنك المعرفة المصرى، هو الطريق نحو تطوير منظومة التعليم الثانوى، حيث إن فلسفة التطوير تتمركز حول خروج الطلاب من دائرة الحفظ والتلقين إلى الفهم والمعرفة، وهو ما يحققه المحتوى الموجود على بنك المعرفة المصرى، حيث إن آلية التعلم ستساعد الطالب على أن يبحث عن المعلومة طوال الوقت من مصادر متعددة موجودة على بنك المعرفة المصرى.

و"الخليج 365" يقدم تقرير معلوماتيا حول "بنك المعرفة المصرى"، وبداية الحلم فى مجتمع "يفكر ويبتكر".

1- بدأت فكرة مشروع بنك المعرفة مطلع 2014، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن رغبته فى تنشئة مجتمع "يفكر ويبتكر."

2- وزارة التربية والتعليم تتيح المحتوى المعرفى المتناسب مع الهدف من خلال بنك المعرفة لجميع المصريين وليس لشباب الجامعات فقط.

3- بنك المعرفة عبارة عن مكتبة إلكترونية على شبكة الإنترنت بها مواد موثقة ومراجعة من الخبراء ومختلفة عما هو متاح عبر الإنترنت بالمجان.

4- المحتوى المتواجد على الإنترنت المجانى غير مراجع وغير موثق وعلى مسؤولية من يكتبه، ولكن المحتوى الموجود على بنك المعرفة مراجع بطريقة علمية.

5- بنك المعرفة يعرض جميع مناهج الصف الأول الثانوى مع عدداً من الأفلام التوضيحية للمنهج.

6- الإمارات والسعودية يدرسون مع مصر تأسيس تحالف للانضمام إلى بنك المعرفة.

7- بنك المعرفة يخدم التعليم العالى والبحث العلمى ورياض الأطفال والقارئ العلمى عموما، والدولة وفرته للمصريين مجانًا.