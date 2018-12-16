شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق عبد المنعم التراس: نسعى لإنشاء مصنع لقطار المونوريل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه يرحب بالوفد الصينى، الذى يعتبر أحد أكبر الشركات العملاقة فى تنفيذ قطار المونوريل، حيث يستهدف اللقاء إنشاء قاعدة صناعية لهذه الصناعات داخل مصر، تخدم كافة القطاعات بمشاريع الدولة.

جاء ذلك خلال استقباله السيد دينج يونج، رئيس شركة سى ار 20 جى، المتخصصة فى مجال القطارات المونوريل.

وأوضح الفريق التراس، أن اللقاء يستهدف إنشاء مصنع لمهمات ومعدات القطار المونوريل، وذلك لخدمة القطاع المصرى، انطلاقا من خبرة الهيئة العربية للتصنيع، فى مجال السكك الحديدية.

من جهته أكد رئيس الوفد الصينى، أن الشركة تسعى جاهدة للعمل المشترك مع القطاع المصرى، وذلك فى اطار تعزيز التعاون المشترك، والعمل على أن تكون الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، نواة لزيادة تلك الشراكة، وأوضح أن هناك أتجاه تعظيم للمنتج المحلى، فى المشروع المقام بين الجانبين.