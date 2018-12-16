شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية خبر لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بأن مدة هذه الجمعيات غير محددة تبدأ من تاريخ نشر ملصقات عقود تأسيسها فى الوقائع المصرية والأعمال التى تزاولها هى مده أعضاءها باحتياجاتهم الاستهلاكية من مأكل وملبس وخلافه عن طريق شرائها بالجملة وبيعها لهم.

واكد الخبر المنشور، أن مدة مجلس الإدارة ثلاثة سنوات وينتخب المجلس عن طريق الجمعية العمومية بالاقتراع السرى بين أعضائها التى تتوافر فيهم عضوية مجلس الادارة وان هذه الجمعيات تتعامل مع أعضائها ويجوز ان تتعامل مع الغير فى قبول الودائع بحيث يكون سعر الفائده للأعضاء تقديم السلع والخدمات بسعر السوق مما يقبض عن حاجه الأعضاء ولا يتعارض مع مصالحهم.