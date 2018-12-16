شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مباحثات "العربية للتصنيع" ووفد صينى لتنفيذ مشروعات سكك حديدية متطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، منذ قليل، مباحثات الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مع وفد صيني ، لبحث التعاون بين الجانبين، وإمكانية مشروعات مُشتركة في مجال السكة الحديد.

وتسعى «الهيئة»، لتنفيذ عدة مشروعات متطورة في مجال السكك الحديدية، منها القطار السريع، و«المونوريل»، وذلك في إطار تنفيذ الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ شبكة نقل متطورة لها.

يأتى في إطار خُطة الدولة لتطوير هذا المرفق الحيوي بالتعاون مع الخبرات العالمية.