شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصر والنمسا.. تاريخ من العلاقات المتميزة والتعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ من العلاقات المتميزة يربط بين مصر والنمسا، كما أن العلاقات بين قيادتى البلدين تشهد تعاونا مثمرا بينهما والاتصالات المتبادلة لمناقشة أوجه هذا التعاون.

من ناحيته، أكد السفير عمر عامر، سفير مصر فى النمسا، فى تصريحات صحفية بمقر السفارة المصرية فى فيينا، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى النمسا، قائلا:"أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة لأنها ترتبط بشقين، الأول أنها ثنائية، والثانى أنها مرتبطة باستضافة".

مسيرة التعاون المشترك بين البلدين يكشف عنها الفيديو التالى: