شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق" تهيب بالمواطنين عدم القلق من ظهور أدخنة بمسار المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت الهيئة القومية للأنفاق، بالمواطنين عدم القلق أو الخوف فى حالة ظهور دخان او رائحة حريق، بسبب أعمال الاختبارات التشغيلية للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون – نادى الشمس ) ونظرا لقيام الهيئة بأعمال اختبار أنظمة سحب الدخان.

وأوضحت الهيئة، أن مسار المرحلة طبقا للجدول الآتى:

اليوم الأحد 16/12/2018 الساعة الخامسة مساء - حطة هارون

يوم الاثنين 17/12/2018 الساعة الخامسة مساء- محطة الف مسكن

يوم الثلاثاء 18/12/2018 الساعة الخامسة مساء- محطة نادى الشمس

جدير بالذكر، أن اختبارات التشغيل للجزء الأول من المرحلة الرابعة (هارون – نادى الشمس) قد بدأت فى 20 /10/2018 يتم خلالها اختبار جميع الانظمة المتعلقة بالمشروع بالاضافة الى السكة والمسير والوحدات المتحركة.