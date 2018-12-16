شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إحالة 27 عاملا بالآثار والإدارة الزراعية فى المنوفية للمحاكمة (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت المستشار أمانى الرافعى، رئيسة النيابة الإدارية، بإحالة 27 متهما من العاملين بقطاع الأثار والإدارة الزراعية بالمنوفية للمحاكمة، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم فى أداء واجباتهم الوظيفية مما مكن عدد من المواطنين من إجراء أعمال حفر وتنقيب بتل أم حرب الأثرى بمنطقة آثار المنوفية، وبناء صوب زراعية عليها بالمخالفة للقانون.

وشمل المتهمين كلا من " مدير عام منطقة آثار المنوفية، أربعة عشر مفتش آثار بمنطقة آثار المنوفية سابقاً، مفتش آثار بمنطقة آثار المنوفية، مدير عام منطقة آثار المنوفية حالياً وسابقاً كبير المفتشين الأثريين بذات المنطقة، كبير المفتشين الأثريين بمنطقة آثار المنوفية، مدير عام شئون المناطق بمنطقة آثار وسط الدلتا، مسؤول الموقع الأثري بقويسنا، مفتشتي آثار بالمنطقة الأثرية بقويسنا، مهندس بساتين بالجمعية الزراعية بمصطاي، رئيس قسم البساتين بالإدارة الزراعية بقويسنا، مهندس زراعي بإدارة المتابعة الزراعية بقويسنا، وكيل قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقويسنا.

وباشرت النيابة الإدارية بقويسنا تحقيقاتها في القضية رقم 314 لسنة 2017 بمعرفة كل من المستشارة أميرة ندا، والمستشارة دينا عدلى رئيس النيابة، وبإشراف المستشار فوزى عبد الله مدير النيابة، وذلك بناء على ما رصده مركز معلومات النيابة الإدارية تجاه ما أثاره أحد أعضاء مجلس النواب بأحد البرنامج التليفزيونية، والذى قدم بموجبه طلب إحاطة لرئيس المجلس، وما تبعه من قيام وزير الآثار بإحالة الواقعة للنيابة حيال تقاعس المختصين بمنطقة آثار المنوفية من الإشراف على الأراضي الأثرية الكائنة بتل أم حرب الأثري -ناحية مصطاي- مركز قويسنا مما مكن عدد من المواطنين من القيام بأعمال حفر وتنقيب بالأراضي الخاضعة للآثار بالمخالفة للقانون.

كما قامت النيابة بإجراء معاينة للموقع بحضور لجنة أثرية مشكلة من ( مدير عام آثار وسط الدلتا – مدير عام شئون مناطق أثار وسط الدلتا – مدير عام إدارة المساحة والأملاك بآثار وسط الدلتا ) وتبين لهم إقامة صوب زراعية بتل ام حرب الاثري وأن إقامة الصوب المذكورة مخالف لقانون الآثار نظراً لكون الأراضي المقام عليها الصوب بعضها خاضع للآثار بالقرار الوزاري 101 لسنه 2005 والبعض الآخر أرض حصر خفية منافع عامة آثار.

ويحظر على الغير إقامة أي منشآت إلا بترخيص من المجلس الأعلى للأثار وتحت إشرافه ، وبمعاينة تلك الصوب تبين وجود شواهد أثرية متمثلة في بقايا كسر فخار لأجزاء من أواني فخارية أثرية وهذه الاثار ناتجة عن أعمال حفر داخل تلك الصوب كما تبين وجود ثلاث فتحات داخل الحفرة من اسفلها باتجاهات مختلفة وبعض القطع الاثرية التي يشتبه في اثريتها وهي قطع صغيرة الحجم وأكدت اللجنة انها ترجع للعصر اليوناني الروماني وأكدت اللجنة أن الحفر كان بغرض التنقيب عن الآثار .

وكشفت التحقيقات عن تقاعس المتهمين الأول والثاني في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة الصوب الزراعية بتل أم حرب الأثري بالمخالفة لقانون الآثار بالرغم من قيام حارس الموقع بإخطارهم بوجود حفر بالصوب المخالفة.

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المختصين بالإبلاغ أو تضمين تقارير مرورهم على تل أم حرب وجود صوب زراعية مخالفة على الأراضي الخاضعة للأثار وفقاً لكشف المرور الأثري على الموقع مما ترتب عليه تمكين الغير من التنقيب على الآثار.

كما تبين من التحقيقات إغفال المختصين إثبات وجود شواهد أثرية بنواتج الحفر المستخرجة من الموقع الأثري بتل أم حرب داخل الصوب الزراعية وذلك بمحضر المعاينة المعد منهم بناءً على طلب النيابة العامة بقويسنا في 30 / 4 / 2017 رغم ثبوت ذلك بمعاينة اللجنة المرافقة للنيابة الإدارية بقويسنا يوم 9 / 5 / 2017 ، وتقاعس المختصين في إدراج اسم إحدى المواطنات "زوجة عضو مجلس نواب سابق" ضمن حصر الصوب الغير مرخصة ابتداءً من تاريخ اقامتها للصوب مما أدى لعدم ترخيصها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها حيال قيامها بالحفر في إحدى الصوب وإعداد مذكرات مخالفة للحقيقة بشأن تلك الصوب.

فيما قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

كما أمرت النيابة بإخطار وزارة الداخلية إدارة التفتيش الفني بصورة من مذكرة التصرف لاتخاذ اللازم قانوناً قبل المختصين بإدارة مباحث السياحة والأثار بالغربية لتقاعسهم عن موافاة منطقة آثار المنوفية بالتحريات اللازمة حيال ما أبلغ به حارس أم حرب الاثري من وجود أعمال حفر وتنقيب بالصوب الزراعية الموجودة بالموقع.