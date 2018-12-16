شكرا لقرائتكم خبر عن علماء مصر بالخارج يتوافدون على الغردقة للمشاركة بمؤتمر "مصر تستطيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الاستعداد لإطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، بدأ العلماء والخبراء المشاركون به في التوافد على مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر مقر انعقاد المؤتمر، والذي يعد النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقام مؤتمر مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" في الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية في الدولة، وذلك لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية المصرية من خلال رؤى وأطروحات الخبراء المصريين بالخارج.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا مقيمًا بالخارج من أنبه الكفاءات المصرية في مجالات التعليم المختلفة، ويتضمن المؤتمر 6 جلسات متنوعة تتناول عددا من المحاور الهامة للوقوف على ما يحتاجه التعليم المصري من أدوات تسهم في عمليات التحول الإيجابية لهذه المنظومة الهامة.

ويأتي انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" تماشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري 2030 التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تخلق وزارة الهجرة من خلاله منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة في مجال التعليم والبحث العلمي والتعليم الفني لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير المنظومة التعليمية.