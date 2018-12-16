شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: مصر عازمة على اللحاق بركب الدول المتقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مصر من أوائل الدول الداعية لتأسيس هيئة الطاقة الذرية العربية، وبادرت بإنشاء أول محطة نووية للاستخدام السلمى بالضبعة، وهناك عزم من مصر والقيادة السياسية للحاق بركب الدول المتقدمة.

وجاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الـ14 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بحضور وزراء الكهرباء والبيئة والزراعة، وعدد من قيادات هيئتى الطاقة الذرية المصرية والعربية.

ودعا المحافظ الحضور لزيارة معالم المدينة على الرغم من ازدحام برنامج المؤتمر، كما عرض على الحضور زيارة دير سانت كاترين والمسجد والكنيسة الموجودين بالسوق القديم بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر عقد عدد من الجلسات، تتضمن عدة محاور حول مجالات البحث والتطبيق السلمي للطاقة النووية، والعديد من مجالات العلوم النووية الأساسية.

كما ستتضمن الجلسات مناقشة تطبيقات المفاعلات النووية، وتطبيقات النظائر المشعة في مختلف المجالات ومن بينها الطب، الزراعة واستصلاح الأراضى، الإنتاج الحيوانى، الصناعة، إدارة الموارد المائية.

بالإضافة إلى التقنيات النووية في التحاليل الدقيقة، المواد والخامات النووية، الأمن والأمان النوويين، الوقاية من الإشعاع، إدارة النفايات المشعة، الحماية المادية للمواد، المنشآت النووية، والطوارئ النووية والإشعاعية.

جدير بالذكر، أن المقومات الطبيعية والبشرية والجهود العلمية والتطبيقية للدول العربية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كفيلة بأن تحول المنطقة العربية لمنطقة جذب للاستثمارات العالمية.