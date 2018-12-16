شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف سامى رضا منسقا قوميا مع "الفاو" لإعداد خطة التأهب لتحقيق الأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور سامي رضا صابر صبري رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية للعمل كمنسق قومى مع فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى إعداد خطة التأهب والطوارئ لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر. جاء ذلك وفقاً للقرار الوزارى الذى حمل رقم 1724 لسنة 2018.

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