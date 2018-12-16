شكرا لقرائتكم خبر عن "الصيادلة" تواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات النقابة العامة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالى، تواصل لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، استقبال طلبات المرشحين لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى الدور الثانى.

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس، أن عدد المرشحين لانتخابات النقابة في اليوم الأول قد وصل إلى 20 مرشحا في كافة المستويات على النحو التالي: مقعد النقيب العام 3 أعضاء ولعضوية مجلس النقابة فوق 15 سنة وصل إلى 7 أعضاء،والمستوى العام تحت15 سنة وصل أيضاً إلى 4 أعضاء،وتقدم للترشح بمنطقة القاهرة والجيزة فوق 15 سنة 3 أعضاء ،إما مقعد وسط الدلتا فوق 15 سنة فتقدم له عضو، وغرب الدلتا فوق 15 سنة عضو، ومنطقة شرق الدلتا تحت 15 سنة عضو،إما منطقة شمال الوجه القبلي تحت 15 سنة ومنطقة جنوب الوجه القبلي فوق 15 سنة لم يتقدم لها مرشحين.

وتصدرت نقابة القاهرة عدد المرشحين حيث تقدم لها في اليوم الأول 16 مرشح علي جميع مستويات النقابة الفرعية

جدير بالذكر، أن الأوراق المطلوبة للترشح هى: صور كارنية النقابة لعام 2018، وبطاقة الرقم، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بشخصة أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري.. على ان يتم إصدار شهادات حسن السير والسلوك بدءا من يوم الخميس 13 ديسمبر الجارى حتى انتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطي بناء علي طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقررة للشهادة، وتعطى للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقاري أو من يفوضه المرشح بناء علي طلب موقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية و النقيب الفرعى.