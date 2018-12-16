تنفيذ 117 حكماً وضبط 5 مسجلي خطر في حملة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت قوات الشرطة حملة لإزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق العام وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق، وخالفوا القانون، ووصل الأمر لتسببهم في غلق شارع مستشفى الصدر بالعمرانية.

وأعدت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة برئاسة حكمدار الجيزة واللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبمشاركة ضباط إدارة شرطة المرافق والمرور وقوات الأمن والأمن المركزي، بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والحي؛ لرفع الإشغالات والمعوقات.

وأسفرت الحملة عن ضبط قضيت اتجار في المخدات وحيازة سلاح أبيض، وتنفيذ 117 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال الـ 24 ساعة الماضية وضبط 5 مسجلي خطر.

وتم تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع، وحجز 3 دراجات نارية وإزالة عشرات الإشغالات من كراسي واستاندات حديدية وثلاجات عرض وعربات يد وعدد من أسطوانات البوتاجاز.

بدوره، وجه اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة، ومنع عودة الباعة الجائلين، والتنسيق مع المحافظة لإيجاد مكان آخر لعرض بضائعهم.