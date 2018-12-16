أمن الجيزة: ضبط 54 متهمًا بالاتجار في المخدرات والسلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 44 متهمًا بينهم 42 متهما بالاتجار في المواد المخدرة، وقضيتي تعاطي، وذلك بمضبوطات بلغت 3435 جرام حشيش، 2022 قرصًا مخدرًا، 762 جرام هيروين و4945 جرام من مخدر الإستروكس.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 12 متهمًا، عُثر بحوزتهم على 11 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وطبنجة عيار 9 مم و31 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.