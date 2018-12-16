تحرير 7 آلاف مخالفة مرورية و90 موقفاً عشوائياً في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 7 آلاف و540 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ2091 مخالفة.

كما تم حجز 28 توك توك، وضبط 90 موقفا عشوائيا في حملات تم شنها بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 95 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و25 مخالفة عدم الصلاحية الفنية للسيارة وحجز سيارة و42 دراج نارية مخالفة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.