مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
لقى 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، وأصيب 6 آخرين، إثر حادث تصادم سيارة نقل، وميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي بدهشور.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغاً من الخدمات المعينة في طريق أسيوط بوقوع حادث مروري بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق، أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 6 آخرين
وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
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