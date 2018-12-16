"البضاعة مغشوشة".. ضبط ألف قطعة إكسسوارات هواتف داخل محل بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الأحد، محل لبيع إكسسوارات الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات بمنطقة الهرم.

تحريات العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدت أن مالك المحل يطرح منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

بالعرض على اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، وجه بضبط المتهم في حالة تلبس، وتم إيفاد مأمورية تمكنت من ضبطه بالمحل عمله وبحوزته ألف قطعة (شواحن - بطاريات) "مغشوشة".

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر أحاله اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.