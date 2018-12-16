4 مصابين في حادث تصادم بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: نقلت سيارات إسعاف الطريق 4 مصابين جراء حادث تصادم بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد. المعاينة الأولية كشفت أن الحادث وقع بين دراجة نارية و"توك توك"، ما أسفر عن إصابة قائد الدراجة وقائد ومستقلي التوك توك بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نُقلوا على إثرها للمستشفى. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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